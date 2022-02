, ci siamo. Il club bianconero ha diramato la lista dei convocati di misterper il derby della Mole di questa sera. Fuori, come annunciato, Bonucci, Chiellini e Bernardeschi per infortunio e Danilo per squalifica. Ecco l'elenco completo:Szczesny, Perin, Pinsoglio.De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, PellegriniArthur, Rabiot, Locatelli, McKennie, ZakariaVlahovic, Dybala, Morata, Kean, Kaio Jorge, Aké