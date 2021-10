Non capita spesso che la Juventus affronti per due giornate di fila una squadra con gli stessi punti in classifica. Un dato emblematico della situazione vissuta quest'anno dalla Juventus, che sta risalendo dalle sabbie mobili della zona retrocessione dopo le prime 4 gare di Serie A, e di volta in volta sta giocando contro avversarie che si trovano lungo le colonne della classifica.Scopriamo insieme come andrà.