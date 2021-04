Dopo il derby pareggiato col Torino, chi scrive aveva criticato la prestazione di Wojciech Szczesny , reo di due gravi incertezze, propiziatrici delle reti di Sanabria. E in particolare, sostenevamo in quell'articolo, il fatto che un solido portiere come lui avesse commesso tali errori, era sintomatico di quanto la Juventus avesse perso la trebisonda.Il solido guardiano polacco è tornato a difendere la porta con ordine: incolpevole sull'incornata ravvicinata del gol di Scamacca, attento nel bloccare tutti gli altri tentativi genoani e partecipare attivamente al 3-1 finale inflitto dai bianconeri alla squadra di Ballardini.E sempre come sostenevamo in quell'articolo post-granata, eravamo certi che(per la fatal punizione di Oliveira del Porto, concediamo l'attenuante dell'infida traiettoria sotto una barriera scandalosa). E difatti, dopo la "pausa di riflessione" che Pirlo gli ha imposto contro il Napoli a beneficio di un super-Buffon, ieri all'Allianz Stadium abbiamo potuto riammirare la consueta lucidità di Tek.(per chi se lo chiedesse, il suo contratto con la Juve scade nel 2024)!