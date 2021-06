Altro incrocio in #CopaAmerica

È un'estate di grande calcio. Oltre agli Europei, infatti, si sta giocando la Copa America che vede protagonisti diversi calciatori di punta dei big club d'Europa; tra questi anche diversi juventini. Questa sera - alle 2 di notte in Italia - si giocherà il big match tra Brasile e Colombia, con i verdeoro già qualificati al prossimo turno. Tra i bianconeri in campo: Cuadrado per la Colombia; Alex Sandro e Danilo per il Brasile.