. Lo scrive Libero in prima pagina, con il racconto delle ultime settimane del talento di proprietà della Juventus. E Il Secolo XIX aggiunge: "Ihattaren e la fuga: 'Vuole lasciare la Samp, vuole stare con la famiglia". A questo commento si aggiunge il giornalista olandese Rik Elfrink (Algemeen Dagblad), che spiega: "Mohamed Ihattaren non vuole tornare alla Samp, è vero, perché in questo momento vuole stare vicino alla famiglia. Ma a me non risulta che voglia abbandonare col calcio. Potrebbe cambiare qualcosa da gennaio. Ora vuole lasciare la Samp, ma col calcio non c'è ancora alcuna conferma voglia smettere".