Memphis Depay è un giocatore del Barcellona: ora è ufficiale. Il giocatore olandese, seguito anche dalla Juventus, arriva ai blaugrana dopo i colpi Eric Garcia, Sergio Aguero e il riscatto di Emerson Royal. In Catalogna si assicurano anche le prestazioni dell'attaccante, impegnato in queste settimane agli Europei, a costo zero dal Lione.



IL COMUNICATO - "FC Barcelona e Memphis Depay hanno raggiunto un accordo per unirsi al club blaugrana una volta che il contratto con l'Olympique Lione sia terminato. Il giocatore firmerà un contratto fino alla stagione 2022/2023".