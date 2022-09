Tre mesi con la valigia in mano, poi la permanenza a settembre e ora... un nuovo addio. Memphispoteva essere un giocatore della Juventus oppure tornare al Manchester United. Ipotesi sfumate proprio nei giorni caldi delle trattative. I bianconeri hanno avuto i contatti più approfonditi per l'attaccante olandese: settimane di dialoghi, un'intesa di massima raggiunta col Barça e che sembrava essere vicina anche con l'entourage dell'ex Lione, poi la richiesta di ingaggio che è stata ritenuta troppo alta dalla dirigenza bianconera, che ha preferito chiudere per Milik. E così Depay è rimasto a Barcellona, dove ha fin qui collezionato appena 72 minuti suddivisi in due presenze, ma a gennaio è di nuovo in partenza.