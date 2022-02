Secondo quanto riporta Calciomercato.com, un obiettivo dello scorso mercato della Juventus potrebbe comunque finire in Italia, ma non in bianconero. Si tratta di Memphis Depay, proposto dai blaugrana per arrivare a Morata. L'arrivo di Vlahovic ha poi cambiato tutto, ma Depay ora sarebbe un obiettivo del Napoli per sostituire Insigne: se l'accordo tra i club non preoccupa, lo fa lo stipendio dell'olandese, al momento fuori dai parametri del club di De Laurentiis.