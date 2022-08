Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 12 agosto:- Kostic, occhi da Juve. Il serbo da ieri a Torino: prima delle visite e della firma ha parlato con Allegri, che lo schiererà già con il Sassuolo. Prenderà il numero 17. Con lui nascono due Juve: 4-3-3 e 3-5-2. Pellegrini in prestito secco all'Eintracht. Depay, passi avanti. Rabiot, United a Torino!- Juve, Kostic va di corsa, Allegri lo vuole in campo. L'esterno a Torino: parte la caccia a Paredes e Depay.