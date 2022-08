Come racconta il Corriere dello Sport,potrebbe ottenere la lista gratuita dal Barcellona, con cui procede il braccio di ferro per arrivare a un'intesa sulla risoluzione del contratto complicata da alcune pendenze arretrate. Le alternative conducono ancora a Luis Muriel e Anthony Martial, ma sullo sfondo riemerge la sagoma di una vecchia fiamma come Arek Milik.