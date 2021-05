Intervistato da Tuttosport, De Sciglio, terzino della Juventus in prestito al Lione, ha parlato di alcuni suoi compagni di squadra accostati alla Vecchia Signora in sede di mercato: "Depay è un attaccante di livello internazionale, è normale che venga accostato a Juve e Barcellona. Lo vedrei molto bene in bianconero. Non abbiamo mai parlato di Juve, ma spesso del calcio italiano in generale. Aouar è un mix di quantità è qualità, un gran bel centrocampista; Cherki ti lascia a bocca aperta anche in allenamento, calcia con il destro e il sinistro allo stesso modo, neanche lui sa quale sia il suo piede migliore. Ha la spensieratezza del 17enne ma anche una grande personalità".