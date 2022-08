Segnali positivi nella trattativa dellaper Memphis. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero ha alzato l'offerta presentata all'attaccante olandese, che intanto sta spingendo per liberarsi dal: la svolta potrebbe arrivare prima del previsto, con l'accordo per un biennale che ormai sembra solo da mettere nero su bianco, dopo le voci secondo cui il giocatore aveva chiesto una pausa per riflettere sul da farsi.- Sempre secondo l'emittente, inoltre, è stato positivo anche l'incontro odierno tra il ds delJohn, madre di Adrien, anche se non è ancora stato raggiunto l'accordo necessario per chiudere l'affare. In caso di cessione del centrocampista francese, la Juve andrebbe subito a bussare alla porta del PSG per l'assalto finale a Leandro, con il quale ha già trovato un'intesa.