? Le domande si sprecano, le risposte invece restano sempre le stesse: arriverà, ma non basta. Come racconta il Corriere dello Sport, per il momento si continua a correre attorno a un centrocampista e a una punta. Vera. Per la Juve, il nome è sempre quello dell'olandese. Ma... c'è un grosso 'ma'. Deve ottenere la lista gratuita dal Barcellona, con cui procede il braccio di ferro per arrivare a un'intesa sulla risoluzione del contratto.Le alternative restano Luis Muriel e Anthony Marial. E sono da tenere bene a mente, perché la lotta tra Depay e Barça sarà serrata, data anche la necessità dei blaugrana di incassare o comunque di risparmiare il più possibile. Come racconta Calciomercato.com, quando il club blaugrana ha proposto la risoluzione del contratto al giocatore, questa ipotesi è stata da subito vincolata all'eventuale accordo con una nuova squadra: c'era la Juve, c'è anche il Tottenham. Ma gli avvocati dell'agenzia Cresta, guidati da Sebastien Ledure, spingono per sistemare una situazione economica ancora lontana dalla parola fine.