Nuovi passi avanti. Piccoli, quasi simbolici, ma comunque costruttivi.In serata se ne saprà di più, in giornata è emerso questo: nuovi contatti tra il giocatore e il Barcellona, il calciatore ha nuovamente ribadito l'apertura totale all'addio ai blaugrana, a patto che gli venga pagata la liquidazione già richiesta. Il nodo sta tutto qui, tutto il resto si è sciolto, pure velocemente.Per forzare la mano, il Barça aveva chiesto alla Juventus un aiuto sostanziale. Tradotto: quel paio di milioni che continuano a ballare tra il calciatore e la società spagnola. I bianconeri hanno però già alzato l'offerta d'ingaggio per il calciatore, il budget è quello, non si andrà oltre. L'unico supporto - e può arrivare - sarebbe su alcuni bonus dovuti per la cessione di Pjanic: qui si può chiudere un occhio. Restano però tutti e due ben aperti su Memphis: in attesa di novità concrete, tutto il mondo juventino. E Allegri sopra ogni altro.