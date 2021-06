Memphis Depay, ex obiettivo di mercato della Juventus ed autore di uno splendido Europeo, ha parlato dal ritiro dell’Olanda commentando il suo trasferimento al Barcellona: “Nella mia carriera ci sono sempre stati alti e bassi, momenti belli alternati a momenti brutti. Questo tipo di esperienza porta a imparare molto. Ecco perché andare al Barcellona è un grande passo avanti per la mia carriera. Negli ultimi giorni questo argomento era diventato inevitabile quindi non posso dire che fosse il mio pensiero di tutti i giorni, ma ora è tutto più chiaro".