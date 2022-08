L'attaccante del Barcellona Memphisnon continuerà ad allenarsi agli ordini di Xavi Hernández. Dopo aver avuto un impatto straordinario nella prima parte della scorsa stagione, l'attaccante non fa più parte della rosa del tecnico e la sua partenza per la Serie A è imminente. A raccontarlo è il quotidiano catalano Sport, che sottolinea come l'olandese, arrivato a costo zero e come uno dei giocatori del momento, sia però finito in declino durante la sua permanenza al Camp Nou. L'arrivo di giocatori come Lewandowski o Raphinha ha chiuso definitivamente le porte.