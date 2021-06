Le prime parole ufficiali di Memphis Depay da giocatore del Barcellona: ​"Finalmente è ufficiale: ho firmato per il Barcellona e sono motlo emozionato. Firmare per il club più grande al mondo e con la miglior tifoseria è un sogno che si realizza. Ho molta voglia di giocare davanti ai tifosi con lo stadio pieno. I Culé sono molto speciali per la maniera in cui vivono e sentono il calcio. Voglio ringraziare il presidente, la giunta direttiva e l’allenatore del Barcellona".

Depay ha trovato l'accordo col Barça nonostante la Juve avesse rialzato l'offerta blaugrana.