Dure parole quelle di Memphis Depay, che di fatto sanciscono la sua ferma volontà di non rinnovare il contratto con il Lione per approdare in un club di blasone superiore. Ecco le sue dichiarazioni dopo il ko con il Metz: "Io e Houssem sappiamo di giocare in un grande club ma vogliamo andare in uno dei tre top club al mondo. Vedrete allora Aouar che sarà 10 volte meglio e lo stesso vale per me". La Juventus prende nota, essendo una grande estimatrice di entrambi i giocatori.