Come racconta Gazzetta, a piccoli passi,si sta avvicinando alla Juventus. Per il quotidiano, infatti, sono ripresi i contatti tra le parti e c’è un’intesa, per ora solo verbale, sui termini di un possibile accordo: "A inizio della prossima settimana i bianconeri dovrebbero formalizzare l’offerta, che consiste in un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione". Il nodo della questione, però, resta sempre un altro: di fatto, prima l’attaccante olandese deve salutare i blaugrana, provando a forzare la risoluzione del contratto. Per ora, tanto lavoro da fare.