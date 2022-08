Al momento è alcon il, a disposizione diche lo ha convocato per la sfida casalinga contro ilin programma dalle 21.00. Potrebbe essere l'ultima volta, però, che scenderà in campo nel tempio blaugrana, almeno da "padrone di casa". Memphisè sempre più vicino alla. Le conferme arrivano da più parti: l'attaccante olandese ha di fatto raggiunto un accordo verbale con il club bianconero per un contratto biennale a cifre un po' più alte rispetto a quelle proposte in un primo momento, di cui restano da limare solo i dettagli relativi ai bonus.- Il giocatore, intanto, sta continuando a trattare con i catalani per poter essere liberato e raggiungere Torino il prima possibile. Secondo quanto riportato da Relevo, Memphis insiste ancora per partire a zero grazie alla, agevolando così anche la Juve che in tal modo non dovrebbe pagare il suo cartellino (se non, eventualmente, versando una cifra simbolica): con il passare dei giorni ha anche abbassato le richieste relative al suo ultimo anno di stipendio, ribadendo la sua intenzione di voler salutare la Spagna per sposare il progetto della Vecchia Signora, l'unica squadra di cui si è detto interessato. La svolta decisiva, dunque, sembra davvero vicina: lapotrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana, in un'estate di mercato che per la Juve è sempre più calda.