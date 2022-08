Come racconta il Corriere dello Sport, lavori in corso sul mercato Juve. C’èche si avvicina a passi spediti, i contatti di questi giorni hanno rafforzato il patto d’ acciaio tra l’ olandese e la Juve, restano da limare alcuni dettagli sui bonus ma c’è l’intesa sul biennale da oltre 5 milioni netti di base fissa, la concorrenza non preoccupa. Filtra sempre più fiducia anche dalla trattativa tra l'entourage di Depay e il Barcellona per arrivare alla separazione definitiva.