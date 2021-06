Memphis Depay è sempre più vicino al Barcellona. La Juventus è ormai sullo sfondo nella corsa all'esterno d'attacco olandese pronto a lasciare il Lione a parametro zero dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza. Per il Barça sarebbe il terzo rinforzo a parametro zero dopo quelli di Aguero, Eric Garcia e Wijnaldum (quest'ultimo ancora da annunciare). L'arrivo di Depay in Spagna però sarebbe legato alla permanenza di Koeman a Barcellona, l'unico fattore per il quale potrebbe aprirsi ancora uno spiraglio per la Juve, sarebbe la mancata conferma dell'allenatore olandese.