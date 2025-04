Dentro l'allenamento della Juve: su cosa ha lavorato Tudor

AFP via Getty Images

Prosegue la settimana di lavoro per la Juventus alla Continassa, con l’obiettivo ben chiaro: arrivare pronti al match di lunedì sera contro il Parma. I bianconeri saranno impegnati nel “Monday Night” al Tardini, e ogni giorno a disposizione viene sfruttato per curare ogni dettaglio in vista della trasferta.Come riportato da juventus.com, oggi 17 aprile, nonostante la pioggia, il gruppo ha svolto l’allenamento del mattino concentrandosi in particolare su pressing e tattica. La seduta è stata caratterizzata da una serie di partitelle “a tema”, pensate per simulare specifiche situazioni di gioco legate alla pressione e all’organizzazione tattica.

Il lavoro è stato alternato con esercitazioni atletiche, dimostrando la volontà dello staff tecnico di mantenere alta sia la condizione fisica che la concentrazione in vista del delicato impegno contro i gialloblù.La Juventus tornerà in campo domani mattina, sempre alla Continassa, per proseguire la preparazione. L’obiettivo è chiaro: affrontare al meglio il Parma per tornare da questa trasferta con un risultato positivo e proseguire la corsa in campionato.