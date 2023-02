Mai come in questi mesi c'è così tanta attenzioneDiversi giovani hanno fatto il passaggio tra seconda squadra e prima. A 5 anni dalla nascita di questo progetto e dopo 23 giocatori che dalla Next Gen hanno esordito in Coppa Italia, Serie A o Champions League, Cronache di Spogliatoio ha fatto visita a Vinovo, casa del settore giovanile e della Juventus Women per capire meglio cosa c'è dietro questa realtà.Per fare ciò,: "Anche per me è l’esordio in una prima squadra e, a livello di lavoro,ma quello che cambia e che qui il risultato conta". Il vero salto sta nella competitività: "Affrontiamo partite toste, contro rose che lottano per salire oppure non retrocedere. La differenza sta in questo concetto.Sei in un campionato dove il risultato conta, la classifica ha un peso importante. In Primavera, se perdi, alla fine non succede niente".Sul lavoro corretto per la crescita dei giocatori, ha aggiunto: "Sono in un’età in cui i margini di miglioramento sono volubili e durante la settimana ci concentriamo su questo aspetto.organizzato a livello di singolo e di squadra, perché nel weekend è fondamentale che facciano parte di un ambiente che lavora a meraviglia contro formazioni di livello», anteponendo però la prestazione al risultato.""Cerchiamo di far capire ai ragazzi che il risultato è solamente il frutto della prestazione, che questa deve sempre avere la priorità, senza perdere di vista il restSe alla prestazione non leghi il risultato, significa che qualcosa non ha funzionato bene, ed è materia di studio per mostrare ai nostri atleti la direzione corretta".Brambilla spiega come la Next Gen sia il giusto scalino per arrivare in prima squadra:". Certo, ci sono le eccezioni, quelli che possono permetterselo. Questa rosa è nata per questo motivo, per porsi nel mezzo. Deve essere funzionale alla crescita, inserire lo stacco della C rispetto a una realtà giovanile. Sono campionati completamente diversi. In C trovi tattica e fisicità differenti, così come il modo di interpretare le gare. È come confrontare il giorno con la notte.na volta che ti adatti, migliori a vista d’occhio, specialmente perché a quest’età sei in perenne evoluzione".e che la realtà, se si vuole arrivare in alto, è diversa. Allenatori e dirigenti lo ricordano spesso, ma solo quando toccano con mano se ne rendono conto. I miei sono mentalizzati, ho un gruppo serio che si rende conto che qui da noi non è la normalità".