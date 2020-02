Juve criticata ma vincente. Quasi sempre. Perché per arrivare alla perfezione bisogna togliere quel 2 dalla casella delle sconfitte. I bianconeri sono primi in campionato a +3 sull'Inter e l'obiettivo è quello di non perderne altre dopo l'ultimo ko contro il Napoli. Provando ad analizzare i motivi delle sconfitte, uno dei principali potrebbe essere la mentalità, l'approccio alla partita. Troppo leggero e superficiale alcune volte, come hanno detto anche Buffon e Sarri in alcune occasioni.



FIATO SUL COLLO - Sconfitte evitabili quindi, come anche qualche pareggio di troppo. Sarri deve lavorare sul carattere della squadra, se vogliono vincere lo scudetto non devono abbassare la guardia nemmeno un attimo. L'Inter è lì a un passo, ogni distrazione può diventare fatale. Soprattutto ora che ci avviciniamo alla seconda parte di stagione, quella decisiva. In alcune partite c'è la sensazione che la Juve arrivi scarica in campo, quasi appagata sapendo che in un modo o nell'altro vince comunque. Certo, i campioni ci sono, ma a volte non bastano.