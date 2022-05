5









Altro giro, altra contestazione. E nel mirino c'è sempre Massimiliano Allegri, reo di aver sostituito Dusan Vlahovic dopo 79 minuti di gioco per inserire Giorgio Chiellini, comunque importante nel finale di gara per assicurarsi tre punti che oggi vogliono dire qualificazione alla prossima Champions League.



Sui social non lesinano critiche all'operato del tecnico, e c'è chi va oltre la singola gara: "La sostituzione Chiellini per Vlahovic è il simbolo della nostra stagione della nostra programmazione della nostra mentalità e di tutta quella mediocrità così forte continua e presente che è diventata normalità", scrive ferrillo18 su Twitter.



Non è il solo: guardate la gallery qui in basso.