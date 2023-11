L'esultanza di Dusannel derby d'Italia, in cui il calciatore serbo ha replicato il gesto di una bocca che parla con le mani dopo il gol del momentaneo 1-0, non è stata ben accolta dall'ex bomber German Denis. A Sportitalia,ha dichiarato: "Non ho gradito l'esultanza di Vlahovic contro l'Inter, avrebbe potuto evitarla. Gioca in una società di alto prestigio, ora deve fare attenzione: deve continuare a segnare gol".