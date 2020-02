Il nuovo centrocampista del Napoli ed ex Lipsia, Diego Demme, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha parlato della prossima partita di Champions League, dovei si sfideranno il Barcellona e il Napoli. Non finisce qui però, perchè Demme in pochi giorni ha incontrato due grandi campioni: Messi e Ronaldo.



Ecco il commento del giocatore del Napoli: "Messi a casa di Diego? So che cosa significa. Il Barcellona è una grandissima squadra: ho appena giocato contro Cristiano Ronaldo, ora arriva Messi. Una sensazione bellissima".