3









DemiWALL, il guerriero della Juve è più di un vice Chiellini. Titolare col Verona e non solo: il piano di Pirlo



Si scrive Merih Demiral, si legge Guerriero. Sì con la G maiuscola, perché un gicoatore come lui non ha paura di osare. A 22 ha già convinto tutti e la Juventus punta forte su di lui, andrebbe in battaglia anche da solo contro tutti e domenica sera contro il Verona sarà titolare al posto di Giorgio Chiellini. La difesa a tre è il suo habitat naturale: lui nel centro-sinistra, Danilo dall'altra parte e Bonucci in mezzo a guidare il reparto. L'allenatore bianconero sa che puntato su Demiral va sul sicuro. "DemiWALL" lo esalta la Juve sui social, un muro bianconero con personalità da vendere.



FUORI DAL TUNNEL - L'esplosione definitiva in bianconero passa anche dalle prestazioni con la maglia della Turchia, nella quale è un punto fermo della formazione del ct Gunes: durante la sosta per le nazionali Demiral è sempre partito titolare nei tre pareggi con Germania, Russia e Serbia, con tanto di assist per Karaman nella seconda gara. Titolare contro il Crotone e subentrato con la Dinamo Kiev, Merih ha voglia di mettersi alle spalle la stagione scorsa condizionata dalla rottura del legamento crociato. Demiral ha voltato pagina ed è carico per diventare protagonista nella nuova Juve Pirlo.



FUTURO - Sulla carta è la prima alternativa a Chiellini e il suo sostituto per il futuro. La Juve ha respinto più di una volta le richieste per il turco, un anno fa l'ha blindato con il rinnovo fino al 2024 e vuole farlo diventare un punto fermo nella Juve che verrà. In Italia si era fatto avanti il Milan che cercava un centrale. Valutazione: 40 milioni. Grazie e arrivederci. Poi ci aveva provato l'Atletico Madrid mettendone 20 sul piatto: niente da fare. Poi in fila Leiester, Everton, Manchester United e Tottenham. Nessuna però ha convinto la dirigenza a far partire il difensore. Perché un vero e proprio prezzo in fondo non esiste, la Juve si coccola il suo guerriero, e domenica, contro il Verona, Pirlo alza il muro con Demiral in campo.