di Francesco Guerrieri

La contro contro il tempo è cominciata. Demiral, Zaniolo e l'obiettivo Europeo all'orizzonte. Esserci, a tutti i costi. Ora è un traguardo lontano, lontanissimo: mancano 148 giorni alla prima partita, Italia-Turchia. Ah, il destino... E siccome quando la sorte ci si mette fa sempre le cose fatte bene, la prima partita - quella dove puntano ad esserci Demiral e Zaniolo - sarà proprio all'Olimpico. In quello stadio dove ieri sera si sono spezzati i loro sogni, a distanza di 14 minuti.



LA CARICA - Abbattersi? Mai. Uno a Roma, l'altro a Torino: uniti da un obiettivo che hanno ben chiaro in testa. "Ci vediamo all'Europeo" ha scritto Demiral oggi sui suoi profili social dopo i risultati che hanno evidenziato una lesione del legamento del ginocchio sinistro. A quasi 700km di distanza la famiglia Zaniolo parte alla carica: "Nicolò vuole andare all'Europeo" dicono in coro mamma Francesca e papà Igor, ex calciatore. Le lacrime hanno lasciato spazio ai sorrisi, lo sconforto si è trasformato in determinazione. Demiral vuole esserci, Zaniolo anche. E noi speriamo di vederli in campo il 12 giugno per Italia-Turchia.