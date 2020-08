3









Merih Demiral ha avuto un buon inizio di stagione, prima di incorrere nel grave infortunio di gennaio dal quale è tornato nell'ultima giornata di campionato. Le sue qualità, è stato rivelato ieri a Sportitalia, non hanno lasciato indifferenti il Napoli. Nella fattispecie, mister Gattuso avrebbe chiesto alla società di regalargli Demiral in caso di cessione di Koulibaly, ma la Juve avrebbe alzato un muro insormontabile. La difesa bianconera è un reparto troppo delicato e pieno di nomi avanti con l'età per potersi privare facilmente del 22enne turco.