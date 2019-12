Come racconta Calciomercato.com, la Juventus ormai si è convinta: Merih Demiral è un difensore da Juve. Per il presente e soprattutto per il futuro, ovviamente con margini di crescita enormi. Per CM, ciò ha permesso di alzare il muro in estate e dire no ai tentativi di Atlético Madrid, Arsenal e dello stesso Milan. Le tre società si sono mosse, Paratici non vuole liberarlo e Sarri apprezza perché stravede per l'energia di Demiral. Anzi: dopo averlo pagato 18 milioni di euro da versare in quattro anni, la Juve ha l'ordine a sparare alto per Merih al punto da non scendere dai 40 milioni di valutazione fatti in estate e ribaditi adesso. Nessuno sconto, nessuna volontà di cederlo subito a meno che uno di questi club non si sveni. Serve un sacrificio, su Demiral la Juve non scende a compromessi.