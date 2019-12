Demiral tra Milan e Premier League. Il difensore della Juventus piace sia ai rossoneri che ad Arsenal e Tottenham ma la volontà del club bianconero e dello Chief Football Officer Fabio Paratici è quella di non cedere il difensore turco per nessuna cifra. Demiral, che anche in estate aveva ricevuto offerte da parte dei rossoneri e del Manchester United, si sta ambientando al mondo Juve e dopo l'ultima partita di Champions contro il Bayer Leverkusen tutti sono ancora più convinti che il suo futuro debba essere in bianconero.