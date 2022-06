Una notizia forse un po' a sorpresa ma dopo la parentesi all'Atalanta Merih Demiral non sarà riscattato dal club bergamasco e quindi farà ritorno alla Juventus. In questa stagione con i nerazzurri di Bergamo il difensore turco classe 1998 ha giocato ben 42 partite suddivise tra le varie competizioni. Questo non è bastato però a convincere Gasperini e la dirigenza della Dea a pagare il riscatto alla Juventus e acquistare definitivamente Demiral.



COSA SUCCEDE ORA - Demiral farà ritorno a Torino dove ha già giocato ma soltanto provvisoriamente. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di cedere comunque il difensore turco che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Madama vorrebbe ricavare comunque dalla cessione di Merih Demiral i 20 milioni che erano la cifra fissata per il riscatto con l'Atalanta.