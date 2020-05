Finalmente una bella notizia. Merih Demiral torna a correre alla Continassa dopo l'infortunio al ginocchio subito lo scorso gennaio nella trasferta contro la Roma. "​Il giocatore turco è tornato al Training Center - ha scritto la Juventus sul proprio sito internet -. Merih, che prosegue il suo percorso riabilitativo al J|Medical, da oggi ha infatti iniziato anche a lavorare in campo, nell'ottica di un graduale recupero dal suo infortunio". Lo stesso Demiral ha postato un'immagine su Instagram, la prima in campo dopo il ko al ginocchio, così come ha fatto la Juve. Vedi tutto nella gallery