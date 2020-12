di AT

Non è stata una prova negativa, anzi, Merih Demiral merita una netta sufficienza contro la Dinamo Kiev. Semplicemente si tratta di un esperimento da non ripetere. Andrea Pirlo ha pensato di far riposare Danilo e Cuadrado, sempre in campo in questo inizio di stagione e, al posto del colombiano, spazio al turco, nell’inedito ruolo di terzino destro. Che poi il confine tra 3-5-2 e 4-4-2 è labile quanto organizzato nello scacchiere di Pirlo, le scorribande di Alex Sandro portavano Demiral ad accentrarsi nella sua posizione naturale, ma qualche volta ha provato a dare colore offensivo alla sua prova. I risultati sono stati un po’ maldestri.



IN DIFESA SOLIDO, MA QUANDO DEVE IMPOSTARE… - In fase difensiva non è più una scoperta, quando la Juventus ha versato 18 milioni di euro nella casse del Sassuolo nell’estate 2019 era già convinta delle sue abilità da centrale, assicurandosi assieme a Matthijs de Ligt la coppia del futuro. Ieri, però, ha scoperto alcuni limiti tecnici del classe 98’. L’impostazione non è esattamente nelle sue corde, e lo si è notato in più di un rilancio goffo. Dopo qualche tentativo, ha lasciato a Chiesa il compito di arare la fascia destra, mentre dall’altra parte consentiva le avanzate di Alex Sandro andando a posizionarsi come terzo centrale della retroguardia. L’esperimento è stato oculato in una serata controllata dall’inizio alla fine, ma forse, in banchi di prova più difficili, è meglio vederlo nel suo ruolo naturale, dove offre la versione migliore di se stesso. E adesso la Juve spera per le sue condizioni, perché il problema muscolare alla coscia destra si è fatto risentire.