«Io e Cristiano siamo davvero legati, lui mi ha sempre aiutato molto e ci sentiamo spesso su whatsapp. Lo considero una delle persone più speciali che abbia mai incontrato». Così ha parlato Merih Demiral nei mesi scorsi, mostrando tutto il suo affetto per CR7 e il loro legame speciale. Un'unione che la Gazzetta racconta così: "Quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juve, tutti gli ex compagni ne hanno sempre riconosciuto la proverbiale professionalità oltre alla ben nota capacità di essere decisivo con i suoi gol. Nessuno, però, ha messo in luce qualche aspetto del carattere del portoghese o ha fatto trasparire un legame particolare con lui: segno che probabilmente Cristiano, chiuso nel suo dorato mondo di star planetaria, non si era fatto amare (e nemmeno conoscere) nei suoi tre anni italiani. D’altronde quello che forse era l’unico vero amico del Ronaldo juventino aveva lasciato Torino poco prima di lui. Merih Demiral è passato all’Atalanta il 6 agosto 2021 e il giorno del trasloco ha ricevuto una visita forse inaspettata: a casa sua si è presentato Cristiano per salutarlo". Stasera lo incontrerà di nuovo e Ronaldo non può aspettarsi un trattamento di favore. Amici dai tempi della Juve, ma con Turchia e Portogallo di mezzo non si scherza, anzi: "Se sarà necessario menarlo, Merih lo farà: qualunque cosa pur di qualificare la Turchia alla finale del playoff. Ma alla fine i due amici si abbracceranno come hanno fatto già due volte in questa stagione nel girone di Champions League", si legge.