Merih, nella sua conferenza stampa di presentazione da giocatore della Juventus - rileggi qui le sue dichiarazioni integrali - ha parlato anche del suo cambio di allenatore, del passaggio da De Zerbi a Maurizio Sarri. "Il nostro allenatore si occupa molto dell'aspetto difensivo e questo per me è molto importante. Sarri si occupa direttamente dell'allenamento dei difensori e lavorare direttamente con lui per me vuol dire lavorare al meglio e migliorare i miei punti deboli. Da me vuole il massimo impegno", le sue parole. Merih, inizialmente sul mercato, ha conquistato il tecnico toscano, tale da indurre la Juve a decidere per la cessione di Rugani.