Merih Demiral ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, la Turchia sullo sfondo: "Back" ha scritto con un'emoticon nella didascalia. E subito "Anche lui è rientrato in Turchia". Occhio, perché l'apparenza inganna. Il difensore della Juve in realtà è a Torino da dove non si è mai spostando rispettando per filo e per segno le direttive del Governo in questo periodo delicato a causa del Coronavirus. Quel "back" si riferisce ad altro, al passato. Tra i commenti c'è anche quello dell'ex attaccante bianconero Matri, che con Demiral ha giocato a Sassuolo: "Malissimo amico mio" scherza.