La rosa lunga della Juventus è stato uno dei leitmotiv dei primi mesi di stagione, ma ora purtroppo se ne iniziano a constatare i benefici.. Il centrale turco succede così a Giorgio Chiellini nella lista dei lungodegenti, con la stagione in corso che si può dire conclusa e la possibilità Euro 2020 che resta uno spiraglio di speranza per il rientro al calcio giocato. Così,, consapevole che il momento - il mercato aperto - può essere propizio per cesellare questa defezione improvvisa alla rosa.Eppure, i numeri sembrano quadrare, anche se il fattore imprevedibilità resta dietro l'angolo. Un nuovo centrale sarebbe una spesa impronosticata, e con lo stesso Chiellini che vede il rientro (fine febbraio?),- quinto nelle rotazioni - come momentaneo primo cambio, in attesa appunto del capitano. Insomma, le soluzioni interne ci sono, ma l'occasione può spingere nuovamente Paratici sul mercato., la palla passa quindi ai tifosi: cosa dovrebbe fare la dirigenza? Aspettare Chiellini e affidarsi a Rugani nel frattempo o caracollarsi sul mercato per trovare il momentaneo sostituto di Demiral?