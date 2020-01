Si sta operando proprio in questi minuti, Merih Demiral. Il centrale turco è dovuto ricorrere a un intervento chirurgico in seguito ​alla lesione di crociato e menisco rimediata nella sfida contro la Roma. C'erano inizialmente dubbi sul giorno dell'operazione: ​la Juventus stava valutando le opzioni, con il dottor Christian Fink di Innsbruck (lo stesso di Chiellini) indiziato numero uno per sostenere l'intervento. Rotti gli indugi: va adesso sotto i ferri. Il giocatore conta di recuperare per l'inizio degli Europei: finita la sua stagione in bianconero.