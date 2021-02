Un bel siparietto, quello offerto da Merih Demiral sui propri profili social. Il giocatore turco ha fatto sorridere tutti, come spesso capita attraverso le sue stories. Un video con Rabiot, costretto a parlare in turco per i fan del difensore bianconero, poi una doppia foto a Dybala e Juan Cuadrado. I due si sono cimentati nella famosa 'mask' ideata dall'attaccante argentino e sono stati 'apostrofati' così da Demiral: "Tutti e due brutti, ma calciatori top!". E non c'è davvero nulla da dire, almeno sulla seconda. Demiral spesso commenta i post della Juventus con la parola 'top', mostrando sempre il supporto necessario alla causa e ai compagni. E' un beniamino del gruppo. Anche per questo.