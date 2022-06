Come riportato da Tuttosport, la Juventus attende le mosse dell’Atalanta, che può riscattare il giocatore turco entro fine mese per 20 milioni più 8 di eventuali bonus. I bergamaschi potrebbero prenderlo per poi venderlo in Premier League, dove si è fatto avanti l’ambizioso Newcastle. Una mossa che potrebbe effettuare anche la stessa Juventus, se Demiral tornasse a Torino.