Merih Demiral, forza da guerriero, animo da lottatore. Al di là di tutte le questioni politiche che l'hanno messo al centro della scena, c'è un altro aspetto da valutare e commentare riguardo alla figura del giovane difensore turco: il suo rendimento in campo. Il classe 1998 è apprezzatissimo per le doti tecniche, atletiche e per la sua grinta, anche se pecca per irruenza. In due azioni prese dalla gara di ieri contro l'Albania, Demiral si è cimentato in recuperi da urlo... prima di una rissa.