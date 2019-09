Forte, deciso, aggressivo e volenteroso, così il difensore turco si è guadagnato il posto in rosa e probabilmente nelle prossime giornate un esordio meritato. Ha fatto bene in amichevole e negli allenamenti, ma anche nelle partite ufficiali, quelle giocate in Nazionale. Sarri monitora scrupolosamente i suoi giocatori in giro per il mondo e lo ha fatto anche con Demiral, in campo contro Andorra e Moldavia, in attesa dell'esordio con la Juve in una delle 7 partite in 22 giorni previste al rientro.Intanto, l'erede di Montero (così è per i tifosi) si è reso protagonista di un intervento che sta facendo il giro del web.​