, scrive Tuttosport. "Serata da incubo, commette un erroraccio che spalanca la strada a Danjuma, da quel momento in poi sbaglia qualsiasi cosa. Voto: 4.5", ribadisce il Corriere dello Sport. "Il solito errore dopo meno di 3'. E' complice pure sullo 0-2 di Capoue. Danjuma lo fa diventare matto, quasi rischia anche il rigore", chiosa la Gazzetta. E' la serata di Merih, i 45' da incubo vissuti da lui e dall'Atalanta contro il Villarreal, prima di uscire dal campo per far spazio a Djimsiti. Pagelle che non lasciano scampo al verdetto sulla gara e sul periodo del turco, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus all'Atalanta. Qualche exploit, poi i soliti errori, che costano parecchio, un po' com'era successo nella gara di ritorno contro il Porto in Champions League. Momenti e letture sbagliate, che rischiano di complicare la strada e che, come in questo caso, pesano molto sull'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions.