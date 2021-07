è rientrato alla Continassa per riprendere gli allenamenti dopo l'eliminazione ai gironi degli Europei con la sua Turchia. Il futuro del difensore centrale classe 1998 è però sempre in bilico: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore vorrebbe più garanzie per un posto da titolare, ma alla Juventus parte dietro a De Ligt e ai veterani Bonucci e Chiellini.Demiral potrebbe quindi trasferirsi, esembra essere una destinazione gradita. In caso di cessione di Cristian Romero, corteggiato con insistenza dal Tottenham, la Dea potrebbe tentare l'affondo decisivo per il difensore turco.