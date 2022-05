Merih Demiral, che sarà riscattato alla Juve ma poi rimesso sul mercato inglese, parla così del periodo all'Atalanta: "L’esperienza di quest’anno è stata per me positiva, anche se avremmo potuto ottenere risultati migliori, ma nei prossimi anni possono arrivare dei successi. I tifosi nerazzurri vivono di calcio e c’è grande compattezza nello spogliatoio", ha detto al quotidiano turco Fanatik.



DEA CLUB GIUSTO- "L’Atalanta è il club giusto per i giovani che vogliono migliorarsi: gli allenamenti sono più duri che alla Juve, alcune volte prevedono 8-10 km di corsa. C’è un vivaio florido e a Zingonia ci sono le migliori strutture d’Italia“.