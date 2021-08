Merih Demiral saluta così la Juventus dopo il trasferimento all'Atalanta: "Dopo due anni da bianconero, oggi arriva il momento di salutare Torino. Due anni fa mi avete accolto come un vostro fratello, mi sono sentito a casa fin da subito. Ho avuto il piacere di giocare e lavorare con uno staff fantastico, sono fiero di ogni traguardo raggiunto insieme. Ringrazio tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per il club. Infine sono felice di aver condiviso tutti quei bei momenti con la famiglia Juve: sarete sempre nei miei ricordi, grazie e in bocca al lupo!".