"Dopo cinque mesi a Sassuolo mi si presenta una nuova sfida. Voglio ringraziare tutti voi per avermi dato il benvenuto nel club dall'inizio. Vorrei ringraziare tutto lo staff e gli allenatori, e naturalmente i miei compagni di squadra per avermi aiutato a integrarmi e far parte del team. Mi avete aiutato tutti a sentirmi a casa dal primo giorno. Sono anche molto grato al presidente del club, CEO e DS, Giovanni Rossi, mister De Zerbi. Ricorderò sempre il mio tempo con grande gioia e orgoglio. Grazie di tutto". Parole e musica di Merih Demiral, difensore centrale ormai ex neroverde: il turco è approdato alla Juve in questa finestra di mercato, i bianconeri lo pagheranno 18 milioni di euro in quattro rate.